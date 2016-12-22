МЧС продлило предупреждение о жаре и грозах в столице на воскресенье
Общество, 22:40
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МЧС продлило предупреждение о жаре и грозах в столице на воскресенье
ГУ МЧС по Москве продлило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в столице до конца выходных. В воскресенье ожидаются жаркая погода и грозыс порывами ветра до 15 м/с, сообщается на сайте ведомства.
По данным управления, 5 августа в Москве ожидается жаркая погода — днем столбики термометров поднимутся до 27 — 29 градусов выше нуля. Местами ожидаются дождь и грозы.
В Гидрометцентре продлили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за риска возникновения пожаров и гроз. «Погода потенциально опасна», — заверили синоптики.
Ранее, 1 августа, в Москве был объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за сильной жары. Температура в столичном регионе с 1 по 3 августа поднималась выше +30 градусов.