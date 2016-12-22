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Путин подписал закон о правилах сноса самовольных построек
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Путин подписал закон о правилах сноса самовольных построек
Политика, 22:15
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Путин подписал закон о правилах сноса самовольных построек

Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании правил сноса самовольных построек. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, «самостроем» считается тот объект, при начале возведения которого были нарушены установленные требования или который расположен на участке, не допускающем строительства.

Если же собственник объекта не знал и не мог знать о действии ограничений на использование земельного участка и получал все необходимые разрешения, то его постройка не будет являться самовольной. ​

В соответствии с законом, полномочия органом местного самоуправления сокращаются. Теперь «самострой» может быть снесен исключительно в судебном порядке.

Также принятый закон дает право принудительно изымать земельный участок у собственника, который не выполнил требование снести объект в установленный срок.

Теги: Владимир Путин , Закон , снос самостроя
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