В Белоруссии скончался лидер рок-группы в день концерта
Общество, 21:17
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В Белоруссии скончался лидер рок-группы в день концерта
В Белоруссии на 47-м году жизни скончался лидер рок-группы «Нейро Дюбель» Александр Кулинкович. Об этом сообщает tut.by.
По данным издания, причиной смерти музыканта стала недолеченная пневмония. 3 августа его госпитализировали, а на следующий день он скончался. По словам барабанщика группы, еще в среду лидер группы чувствовал себя хорошо.
4 августа «Нейро Дюбель» должен был выступать на концерте «Рок за Бобров» под Минском. Прощание с музыкантом состоится 5 августа.
Александр Кулинкович создал группу «Нейро Дюбель» в 1989 году. Всего группа выпустила 16 альбомов как на белорусском, так и на русском языке.