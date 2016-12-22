Спасенного в горах Пакистана российского альпиниста доставили в Москву

Самолет МЧС, на борту которого находится спасенный в горах Пакистана российский альпинист Александр Гуков, прибыл в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Спецборт ведомства — самолет SSJ100 — совершил посадку в подмосковном аэропорту Жуковский. Оттуда пострадавшего доставят в больницу на лечение. В ведомстве добавили, что за время полета состояние мужчины не ухудшилось.

«МЧС России успешно завершило проведение санитарно-авиационной эвакуации из Исламабада в Москву пострадавшего российского альпиниста, который почти неделю провел на склоне горы Латок-1 в Пакистане», — сказал представитель министерства.

Петербуржец Гуков забирался на гору Латок со своим товарищем Сергеем Глазуновым из Иркутска. Они были заблокированы на крутом склоне горы на высоте 6,2 тыс. м. Глазунов сорвался и погиб, а Гуков оставался на вершине без продовольствия и мобильной связи на протяжении нескольких дней. Оперативно спасти его не удавалось из-за погодных условий. 31 июля его эвакуировали военные летчики Пакистана. Его в тяжелом состоянии доставили в госпиталь в Исламабаде.