Спикер Рады заявил о зависимости судьбы Донбасса от позиции Запада

Председатель украинского парламента Андрей Парубий заявил, что продление срока действия закона об особом статусе Донбасса зависит от позиции международных партнеров Украины по этому вопросу. Об этом он заявил в ходе своей рабочей поездки во Львовскую область, передает «Интерфакс-Украина».

Срок действия документа истекает в октябре этого года.

«Перед истечением срока в этом году будем советоваться, есть ли необходимость еще на год продлевать​ или такой необходимости уже и нет. Это будет во многом зависеть и от позиции наших международных партнеров. Ведь понятно: нам крайне важно удержать санкции против России», — отметил спикер Рады.

Он подчеркнул, что ограничения против России Киев должен сохранять для защиты своих интересов как внутри государства, так и на межгосударственном уровне.

«Поскольку Путин не планировал и не планирует выполнять какие-либо соглашения. К сожалению, тогда многие наши коллеги очень эмоционально протестовали против продления. Этот год продемонстрировал: никаких изменений не произошло», — пояснил Парубий.

Закон, о котором идет речь, был принят в октябре 2014 года. Его утвердили сроком на три года. Документ является ключевым для политического урегулирования на востоке Украины. В октябре 2017 года Верховная рада приняла закон «О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельный районах Донецкой и Луганской областей», который продлил еще на год особый статус Донбасса.

В феврале этого года украинский лидер подписал другой закон — о реинтеграции Донбасса. Этим документом Киев заключил, что территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей оккупированы Россией. Сама Россия признается «страной-агрессором». В Москве, комментируя этот закон, отметили, что он «прямо противоречит духу и букве минского «комплекса мер».