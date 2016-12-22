В Брюсселе лайнер A-319 экстренно сел после столкновения с птицей

Кадыров заявил о невиновности осужденного за убийство полковника Буданова

7 лучших приложений для путешествий

КНДР и Южная Корея согласовали списки для встречи разделенных семей

В Бразилии отбывающего срок за коррупцию да Сильву выдвинули в президенты

Чемпионат России по футболу. «Локомотив» — «Спартак». Онлайн

Священнику удалось посетить Сенцова в тюрьме

«Зенит» одержал вторую победу подряд в чемпионате России

В Швейцарии потерпел крушение небольшой самолет

Власти Красноярского края объявили траур в связи с крушением Ми-8

В Удмуртии во время гонок автомобиль въехал в толпу болельщиков

Во Франции из-за жары остановили реактор старейшей АЭС

В Псковской области пять человек погибли в ДТП

В Южной Корее митинг против гендерного неравенства собрал 70 тыс. женщин

Сколько стоит и что дает честная автоматизация промышленности

Полиция задержала похитившего с банковских карт 27 млн руб. ростовчанина

Чемпионат России по футболу. «Зенит» — «Арсенал». Онлайн

Нужно ли добавлять коллег в друзья в соцсетях

В Минобороны заявили о неспособности США сохранять договоренности в тайне

В Луганской области из-за долгов за электроэнергию обесточили троллейбусы

Суд обязал администрацию Трампа защитить детей мигрантов от депортации

В Румынии во время подготовки к авиашоу столкнулись два самолета

Петросян подал встречный иск к Степаненко о разделе имущества

Как живут японцы в России и что нужно знать о культуре Японии

МЧС предупредило москвичей о грозе с ветром до 15 м/с

Пожар не нанес большого ущерба дому-музею Тургенева в Москве

Нурмагомедов получит рекордный гонорар за бой с Макгрегором

Генсек ОДКБ вернулся в Москву и приступил к прежней работе

Эрдоган в ответ на санкции пообещал заморозить счета министров США

ВВС Израиля ударили по сектору Газа после запуска воздушных шаров