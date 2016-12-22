В Удмуртии во время гонок автомобиль въехал в толпу болельщиков

В Удмуртии, недалеко от города Сарапула, во время гонок один из участников въехал в толпу болельщиков. В результате происшествия пострадал один человек, сообщает местный портал izhlife.ru со ссылкой на организаторов соревнований.
По данным издания, инцидент произошел из-за того, что во время заезда у автомобиля открылся капот, закрыв гонщику обзор. Таким образом, участник соревнований заехал за разделительную линию в зрительскую зону, сбив одного мужчину.
Как сообщили организаторы, пострадавшего госпитализировали с травмой ноги. Глава Сарапульского района Игорь Асабин уточнил «Интерфаксу», что у мужчины «либо ушиб, либо перелом ноги».
Начальник 1-го отдела управления ГИБДД по Удмуртии Вениамин Вычужанин сообщил «Интерфаксу», что следователи намерены оценить действия организаторов мероприятия в обеспечении безопасности зрителей.