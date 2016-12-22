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В Псковской области пять человек погибли в ДТП
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В Псковской области пять человек погибли в ДТП
Общество, 17:27
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В Псковской области пять человек погибли в ДТП

В Псковской области, в поселке Павы, столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает ГУ МЧС по области.

«В 12:57 (совпадает с московским. — РБК) 04 августа 2018 года поступило сообщение о ДТП по адресу: Порховский район, Дубровенская волость, н.п. Павы с участием трех легковых автомобилей», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в ликвидации последствий ДТП принимали участие три единицы техники и семь человек.

Как сообщили ТАСС с пресс-службе УМВД России по Псковской области, автомобиль Toyota RAV4 выехал на полосу встречного движения, в результате чего машина загорелась. Погибли четыре находившихся в ней человека, а также водитель попавшего в это ДТП Suzuki.

В ведомстве отметили, что всего в трех автомобилях находились девять человек.

Теги: Псковская область , ДТП
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