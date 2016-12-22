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В Южной Корее митинг против гендерного неравенства собрал 70 тыс. женщин
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В Южной Корее митинг против гендерного неравенства собрал 70 тыс. женщин
Общество, 17:19
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В Южной Корее митинг против гендерного неравенства собрал 70 тыс. женщин

В Южной Корее прошел четвертый митинг против гендерного неравенства во время расследования преступлений на сексуальной почве. Всего выразить свой протест вышли около 70 тыс. женщин, сообщает агентство «Ренхап».

Шествие демонстрантов началось на одной из главных улиц Сеула и закончилось митингом на площади Кванхвамун. По данным издания, в этот день была зафиксирована рекордная температура — 34,9 градуса тепла, что не помешало женщинам выразить свой протест.

По словам «Ренхап», это самый массовый митинг из всех трех предшествующих ему демонстраций. Так, другие три митинга вместе собрали 117 тыс. человек, что в общей сложности составляет 187 тыс. протестующих.

Среди основных требований митингующих — отсутствие половой дискриминации при расследовании преступлений на сексуальной почве и назначение женщин на руководящие посты в полиции и прокуратуре.

Толчком для начала массовых демонстраций в Сеуле стало расследование дел в отношении сайта Womad, где призывали к мужененавистничеству и выкладывали видеоматериалы, незаконно снятые скрытой камерой в мужских туалетах. По мнению демонстрантов, полиция делает все, когда вопрос касается мужчин, однако когда жертвами подобных действий становятся женщины, сотрудники правоохранительных органов «не расследуют дела должным образом».

Теги: Южная Корея , гендерное неравенство , митинг
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