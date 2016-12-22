Пожар не нанес большого ущерба дому-музею Тургенева в Москве

Пожар, возникший на фасаде музея писателя Ивана Тургенева в центре Москвы, не нанес большого ущерба и не повлияет на его открытие. Об этом РБК сообщили в пресс-службе музея Пушкина.

«Пожар на фасадной части реставрируемого особняка на открытие музея не должен повлиять. Это первая информация после совещания. Особняк находится на реставрации-реконструкции. Ни экспозиции, ни экспонатов там сейчас нет», — сказали в пресс-службе.

Дом-музей Тургенева загорелся около 10 утра, сообщали РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве. Однако уже в 10:49 пожарные ликвидировали возгорание, которое заняло площадь в 70 кв. м. При этом здание музея сделано из дерева.

Сейчас дом-музей находится на реставрации и закрыт для посетителей.

Как сообщили «Интерфаксу» в департаменте культуры Москвы, музей должен был открыться 9 ноября, в день 200-летия со дня рождения писателя.