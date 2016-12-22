Суд приговорил бывшего директора театра на Перовской к пяти годам колонии

Перовский районный суд Москвы признал виновным бывшего директора Московского драматического театра на Перовской Андрея Панченко в растрате более 1,9 млн руб. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Суд установил, что Панченко в августе 2014-го и в июле 2015 года в качестве заказчика заключил два контракта с хозяйствующими субъектами по постановке спектаклей «На всякого мудреца довольно простоты» по пьесе Островского и «Вишневый сад» по пьесе Чехова.

При этом подготовку этих спектаклей начали еще до заключения контрактов. Костюмы, декорации и реквизит взяли из ранее сыгранных спектаклей. Их сделали сотрудники театра в рабочее время и получили за это зарплату.

Несмотря на фиктивность договоров, Панченко подписал акты о выполнении работ. В результате предпринимателям выплатили деньги из бюджета Москвы, которые были выделены театру столичным департаментом культуры для выполнения государственного задания.

Панченко признали виновным по ч. 3 ст. 160, ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах). Суд приговорил бывшего директора театра к пяти годам колонии общего режима.