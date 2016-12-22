Роспотребнадзор предупредил об эпидемии кори в Северной и Южной Америках

Роспотребнадзор предупредил россиян о продолжающейся эпидемии кори в Северной и Южной Америках. Об этом сообщается на сайте службы со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным Роспотребнадзора, с начала 2018 года в 11 странах этого региона 2 тыс. 472 человека заболели корью. Наибольшее количество случаев заболевания оказалось в Венесуэле (1613), 44 из которых имели летальный исход. На втором месте идет Бразилия (677), а на третьем — США (91). К тому же случаи заболевания корью зафиксировали в Колумбии (40), Канаде (19), а также в Аргентине, Гватемале, Мексике, Эквадоре и Перу.
Как отмечает служба, в Латинской Америке тенденция по распространению кори сохраняется из-за активной межрегиональной миграции.
«Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок», — говорится в сообщении службы.
В связи с эпидемией россиянам рекомендуют сделать прививки от кори за две недели до путешествия в перечисленные страны.
В середине июня Роспотребнадзор предупреждал граждан России о распространении кори в 28 странах Европы. По данным службы, в 2017 году в соседней Украине уровень заболеваемости вирусом в 70 раз превысил уровень 2016 года. В то же время корь активно распространяется на Американском континенте. Например, в Венесуэле, сообщала служба, было зарегистрировано 952 случая заболевания в 2017 году, а в 2018-м на тот момент их было более 900.