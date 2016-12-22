В Оренбургской области жертвами ДТП стали семь человек. Об этом сообщается на сайте управления МВД по области.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел на шоссе, которое соединяет поселки Новоорск и Энергетик. Водитель автомобиля Lada Kalina ехал в сторону Новоорска, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате автомобиль опрокинулся. Среди погибших трое мужчин и четыре женщины.



По факту произошедшего МВД начало проверку.



На сайте МЧС по Оренбургской области сообщается, что ДТП произошло с автомобилем Lada Priora. В ликвидации произошедшего принимали участие 12 человек и пять единиц техники.



Как сообщает местный портал «OaNews» со ссылкой на очевидцев, автомобиль по неизвестным причинам съехал на обочину, а потом пытался снова выехать на трассу, но перевернулся и упал в кювет. По их словам, погибли все, кто находился в салоне автомобиля.