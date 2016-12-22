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В Китае запретили фильм о друге Винни-Пуха Кристофере Робине
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В Китае запретили фильм о друге Винни-Пуха Кристофере Робине
Общество, 05:31
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В Китае запретили фильм о друге Винни-Пуха Кристофере Робине

В Китае запретили к показу фильм о повзрослевшем друге Винни-Пуха Кристофере Робине. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Издание отмечает, что запрет может быть связан с интернет-мемом оппозиции КНР, которая сравнивает председателя республики Си Цзиньпина с Винни-Пухом. Власти Китая пытаются это блокировать. Другая версия гласит, что фильм запретили из-за ограничения на показ голливудских фильмов в стране.

Кинолента «Кристофер Робин» снята по произведениям Алана Александра Милна о медвежонке Винни-Пухе и рассчитана на семейный просмотр.

В июле прошлого года из китайского аналога Twitter Sina Weibo и мессенджера WeChat удалили сообщения, в которых упоминается Винни-Пух. Официальных разъяснений не было, но журналисты предположили, что это связано с мемами, в которых персонаж сравнивается с Си Цзиньпином.

Теги: Винни-Пух , Китай , Си Цзиньпин
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