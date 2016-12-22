Минкультуры профинансирует 18 документальных фильмов

Министерство культуры рекомендовало 18 документальных фильмов, которым предстоит выделить субсидии из федерального бюджета в 2018 году. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства. Конкретные суммы не указаны.

Среди проектов — «Колокола России», ведущим которого может стать Андрей Малахов, «Угрозыск. Лихие 90» Артема Михалкова, проект «Станиславский», дистрибьютором которого планирует стать американская телесеть HBO (Home Box Office) и специальный проект Андрея Кончаловского «Человек неунывающий».

Кроме того, субсидии получат: комедия «Все там будем» про модельное агентство для пожилых, «Театр поверх барьеров» о коллективах, которые трудятся в бывшем СССР и фильм «Я — волонтер», которой снимают по всей России.

В резерв вошли три проекта — «Русская Ницца», «Война в Китае. Операция «Z» и «Город трех империй».

В июне Минкультуры назвало студии, которые получат в этом году государственное финансирование на производство игрового кино. Субсидии выделят 35 игровым кинолентам, среди которых: фильм «Доктор Лиза» о главе фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке, которая погибла при крушении самолета в декабре 2016-го, продолжения «Гардемаринов» и «Бабушки легкого поведения», фильм о советском боксере Валерии Попенченко «Мистер Нокаут».

Среди победителей не оказалось фильмов о событиях в Донбассе — «Свидетель» — режиссера Евгения Сокурова о добровольцах, которые отправляются в этот регион. Не получит субсидию и лента «Запах фиалки» о событиях в Сирии, сценарий к которому написал актер Иван Охлобыстин.