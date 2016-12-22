В Мексике в жилом доме найдены убитыми 11 человек

Восемь мужчин и три женщины обнаружены убитыми в жилом доме в городе Сьюдад-Хуарес в штате Чиуауа на севере Мексики. Об этом пишет газета Milenio со ссылкой на региональную Генпрокуратуру.

На телах обнаружены следы пыток. Некоторые из них были связаны.

Власти отмечают, что происшествие может иметь отношение к конфликту между двумя местными преступными группировками. Издание отмечает, что тела были найдены на следующий день после смерти одного из лидеров преступной банды Los Aztecas в результате боев с предполагаемыми членами другой группировки — La Linea.

По данным Reuters, Сьюдад-Хуарес считается одним из самых жестоких городов Мексики, который сравнивают с военной зоной. В последние годы уровень преступности в городе уменьшился, но все же он считается опасным из-за наркотрафика и организованной преступности.

С 2007 года в Мексике преступные банды борются за наркотрафик. С 2007 по 201время были убиты 200 тыс. человек. Штат Герреро лидирует по числу убийств.