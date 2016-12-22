В Думе назвали попытку самоубийства у мэрии Симферополя инсценировкой

Попытка мужчины устроить суицид в знак протеста в центре Симферополя — инсценировка, направленная на подрыв доверия граждан к власти, свидетельством чего является подготовленность участников акции к происшествию. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, передает «РИА Новости».

Бальбек пояснил, что, прикрываясь крымскотатарскими протестами, представители запрещенных в России экстремистских организаций устраивают постановочные сцены. «В лучших голливудских традициях, рассчитанные на внешнего потребителя», — добавил он.

О том, что у здания мэрии в Симферополе 3 августа​ крымскотатарский активист в знак протеста попытался совершить суицид, ранее сообщила «Новая газета». Издание отмечало, что попытку суицида крымский татарин Ватан Карабаш хотел совершить во время митинга против сноса домов на поляне «Стрелковая». Власти утверждают, что жители «Стрелковой» завладели землей с помощью самозахватов и постройки являются незаконными, указывает НГ.

В пресс-службе МВД республики сообщили ТАСС, что начали проверку инцидента. Когда вызвали медиков, мужчина, пытавшийся совершить суицид, отказался от госпитализации из-за незначительных телесных повреждений.