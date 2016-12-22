В Минздраве прокомментировали сообщения о запрете абортов в регионах

В Минздраве сообщили РБК, что не вводили ограничений на аборты в регионах.

Ранее о том, что в ряде регионов объявили временный мораторий на проведение операций по прерыванию беременности из-за участия в акции «Подари мне жизнь!», сообщил «Коммерсантъ».

В Минздраве заявили, что одобряют акцию — в регионы было направлено информационное письмо с просьбой поддержать инициативу. «Заметим, что акция носит просветительский характер и никаких указаний на увеличение продолжительности так называемых дней тишины не было», — подчеркнули в ведомстве.

По данным «Коммерсанта», временный мораторий ввели в Приморском крае, Якутии и Рязанской области.

При этом в возглавляемом супругой премьер-министра Светланой Медведевой Фонде социально-культурных инициатив, который проводит акцию «Подари мне жизнь!», изданию заявили, что не давали рекомендаций по поводу «дней тишины». «У нас акция по борьбе с абортами, но мы их не запрещаем», — пояснили в организации.

Как отмечается на сайте фонда, акция направлена на предотвращение абортов и сохранение семейных ценностей и традиций. В рамках акции проводятся конкурсы, фотовыставки, выпускаются просветительские плакаты и брошюры, а также проводятся круглые столы с участием экспертов.

В конце 2017 года глава Минздрава Вероника Скворцова заявила о сокращении числа абортов в стране. «За 2016 год на 58 тыс. сократилось число абортов, это 8,5%, и за пять лет — на 250 тыс., на 25%», — сказала Скворцова, связав такие показатели с профилактикой искусственного прерывания беременности, которую проводит министерство.