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Полиция США за 10 месяцев не раскрыла мотивы «стрелка из Лас-Вегаса»
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Полиция США за 10 месяцев не раскрыла мотивы «стрелка из Лас-Вегаса»
Общество, 20:29
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Полиция США за 10 месяцев не раскрыла мотивы «стрелка из Лас-Вегаса»

Полиция закрывает дело о Стивене Пэддоке, который расстрелял 1 октября 2017 года на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе 59 человек, не найдя четких мотивов его поступка. Об этом сообщил шериф округа Кларк Джо Ломбардо, передает Associated Press. Расследование длилось десять месяцев.

По словам Ломбардо, полиция выяснила, что в действиях Пэддока не было признаков заговора, а также тот действовал без сообщников. Шериф отметил, что стрелок был «ничем не примечательным человеком» с нестабильной психикой. Он также сообщил, что полиция не будет предъявлять новые обвинения по делу о массовом убийстве в Лас-Вегасе, поскольку стрелок был один. Кроме того, американские правоохранительные органы не связывают атаку с терроризмом.

Стрельба на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе. Фоторепортаж Еще 6 фото
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В октябре 2017 года Стивен Пэддок расстрелял толпу из окон отеля Mandalay Bay. Он находился на 32-м этаже. В общей сложности он совершил не менее 1,1 тыс. выстрелов по посетителям фестиваля кантри-музыки. Стрелок покончил с собой в номере отеля, перед тем как полиция ворвалась в помещение. В 2018 году прокуроры предъявили обвинения владельцу оружейного магазина Дугласу Хэйгу, который продал стрелку 720 трассирующих пуль. Впоследствии Хэйг был признан невиновным.

Теги: Лас-Вегас , Полиция , стрельба
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