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В Грузии задержали обвиняемого в мошенничестве нижегородского депутата
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В Грузии задержали обвиняемого в мошенничестве нижегородского депутата
Общество, 17:46
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В Грузии задержали обвиняемого в мошенничестве нижегородского депутата

В Грузии задержали депутата земского собрания Балахнинского района Нижегородской области Владимира Глушкова, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве. Об этом говорится в сообщении управления СК по области.

По данным следствия, в 2015 году депутат заксобрания Нижегородской области Александр Глушков получил взятку в размере 6 млн руб. от директора строительной фирмы. Взятка предназначалась для решения вопроса о выделении земли для строительства двух многоквартирных домов. Посредником при передаче стал брат депутата Владимир Глушков.

Помимо этого, братья Глушковы с 2013 по 2016 год вместе со своим юристом Анной Игнашевой, предпринимателем Владимиром Прядиловым, а также директором муниципального учреждения Михаилом Громовым и другими соучастниками незаконно построили двухэтажный торговый центр. Это было сделано под видом реконструкции автостанции, которую в результате снесли. Таким образом жителей района лишили транспортного узла.

В то же время совершившие преступление купили земельный участок и здания на территории автостанции по заниженной стоимости, причинив ущерб на сумму не менее 100 млн руб.

«В настоящее время через Генеральную прокуратуру Российской Федерации решается вопрос об экстрадиции Глушкова для привлечения его к уголовной ответственности на территории России», — добавили в следственном управлении.

23 марта СК возбудил уголовное дело в отношении братьев Глушковых по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере). Как сообщал «РБК Нижний Новгород», Громова заключили под стражу, а Игнашеву отправили под домашний арест. В розыск объявили Глушковых и Прядилова. 18 июня следователи задержали 41-летнего Прядилова, он помещен под стражу до 15 августа.

Теги: Грузия , депутат , задержание
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