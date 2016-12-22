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В Калуге взорвали дверь отделения Пенсионного фонда
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В Калуге взорвали дверь отделения Пенсионного фонда
Общество, 14:59
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В Калуге взорвали дверь отделения Пенсионного фонда

В Калуге неизвестные взорвали дверь отделения Пенсионного фонда России, сообщают «Калужские новости».

По данным издания, в результате взрыва была повреждена внешняя обшивка здания у входа, вылетело несколько плит, разбито стекло входной двери. Отмечается, что около здания ​работают следователи, вход оцеплен, однако учреждение продолжает работать.

«Слышали взрыв, от этого и проснулись. Взрыв был четко слышен», — сказала РБК местная жительница Анастасия, проживающая на улице Никитина. Она отметила, что потом лично увидела последствия взрыва.

Отделение ПФР по Калужской области сообщило, что, несмотря на происшествие, учреждение работает в штатном режиме и принимает граждан. ​«Вход для посетителей организован с запасного выхода, расположенного с торца здания», — отметили в пресс-службе отделения.

Местный телеканал «НикаТВ» опубликовал видео с места происшествия.

Видео: Ника ТВ. Калуга. Новости. Видео. / ВКонтакте

По данным источника «Калужских н​овостей», приближенного к правоохранительным органам, взрыв квалифицируют как хулиганство. Собеседник издания отметил, что по факту происшествия будет возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

В пресс-службе СК по Калужской области отказались прокомментировать РБК сообщения о взрыве. В пресс-службе ГУ МВД по региону сказали, что у них нет информации по поводу взрыва. В пресс-службе ГУ МЧС по области не ответили на звонки РБК. В пресс-службе калужского отделения ПФР сообщили РБК, что не комментируют сообщения о взрыве.

Теги: Калуга , ПФР
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