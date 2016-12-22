С забайкальской больницы взыскали более ₽1 млн из-за смерти пациентки

Жителю Забайкалья Аюши Мункуеву выплатят более миллиона рублей за смерть жены, которая скончалась по вине врачей. Об этом РБК сообщил руководитель Забайкальского правозащитного центра Анастасия Коптеева, представляющая интересы Мункуева в партнерстве с правозащитной организацией «Зона права».
По ее словам, Дульдургинский районный суд Забайкальского края в пятницу, 3 августа, обязал ГУЗ «Дульдургинская ЦРБ» выплатить Мункуеву 1,133 млн руб. компенсации морального вреда.
Истец просил взыскать в его пользу с медучреждения компенсацию за неадекватное оказание медицинской помощи его 32-летней супруге Людмиле Мункуевой.
Из искового заявления следует, что врачи районной больницы около недели амбулаторно лечили Мункуеву от бронхита БАДами. 15 января 2015 года женщину доставили на реанимобиле в ГУЗ «Дульдургинская ЦРБ» в критическом состоянии. В стенах больницы пациентка пробыла около трех часов, все это время медики, как следует из иска, бездействовали. Женщина скончалась, ее смерть наступила из-за нераспознанной пневмонии.
По факту смерти была проведена комплексная судебно-медицинская экспертиза в Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова Министерства обороны в Санкт-Петербурге.
Как следует из материалов дела и экспертизы, при госпитализации Мункуевой провели рентгенографию грудной клетки, которая показала, что в нижних частях обоих легких у пациентки скопилось по 500–600 мл жидкости. Для спасения жизни, говорится в судебно-медицинской экспертизе, требовалось срочно откачать ее, но терапевт, анестезиолог и заведующий отделением категорически отказались провести плевральную пункцию, решив, что это должен делать хирург.
К моменту прихода хирурга у женщины остановилось сердце. Также врачи не пытались вовремя спасти пациентку с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Женщине проводился непрямой массаж сердца, после которого, по результатам патологоанатомической экспертизы, произошел «полный поперечный перелом тела грудины на уровне четвертого межреберья, образовавшийся как осложнение реанимационных мероприятий».
Судебные эксперты установили, что врач-терапевт на догоспитальном этапе недооценила тяжесть состояния пациентки при наличии информации о затяжном течении острого бронхита.
По факту смерти Людмилы Мункуевой в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 2 статьи 109 УК РФ). Следователем была назначена очередная экспертиза за пределами региона.