Крымский активист Евромайдана вышел из колонии в Кировской области

Активист Евромайдана из Крыма Александр Костенко вышел на свободу из колонии в городе Кирово-Чепецке Кировской области. Об этом сообщает радио Hromadske со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Кировской области Дениса Шадрина. По его словам, после освобождения Костенко отправится в Киев через Москву.

«Александр находится с консулом Украины, и они направляются в Москву в посольство Украины в России. Он под юрисдикцией нашей страны», — написала украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Костенко был приговорен к четырем годам и двум месяцам лишения свободы в мае 2015 года. Суд признал активиста виновным в нападении на милицейского прапорщика во время беспорядков в Киеве в 2014 году, а также в хранении огнестрельного оружия — при обыске у мужчины нашли обрез.

По словам занимавшей тогда пост прокурора Крыма Натальи Поклонской, Костенко во время Евромайдана был комендантом Киевской городской государственной администрации, занятой радикалами. Костенко до событий 2014 года работал в симферопольской милиции, в 2013 году стал помощником депутата Верховной рады от партии «Свобода» Эдуарда Леонова.