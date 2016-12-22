В Ростове-на-Дону загорелся ангар рядом с заводом «Ростсельмаш»
Общество, 11:52
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В Ростове-на-Дону загорелся ангар рядом с заводом «Ростсельмаш»
Пожар в ангаре возле завода по производству сельхозтехники «Ростсельмаш» возник утром 3 августа в Ростове-на-Дону. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Ростовской области.
Сообщение о возгорании в здании по адресу улица Менжинского, дом 2, поступило в экстренные службы в 10:00 мск. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, площадь возгорания составляет 1200 кв. м. На месте происшествия работают 56 человек и 18 единиц техники. Информации о погибших и пострадавших нет. К 11:10 пожар локализован.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, пожар произошел в ангаре по производству дверей.