Число погибших при пожаре в Сочи увеличилось до десяти

Жертвами пожара в Адлерском районе Сочи стали 10 человек. Об этом сообщается на сайте управления СК по Краснодарскому краю.

«В ходе дополнительного осмотра на месте этого сгоревшего строения следователем при разборе завалов обнаружены тела еще двух погибших. Таким образом, погибшими в пожаре считаются 10 человек», — говорится в сообщении.

По данным следствия, очаг возгорания находился в кафе-шашлычной, после чего пламя перекинулось на соседнее здание. При этом загоревшееся здание на улице Просвещения являлось самовольной постройкой. В то же время владелец сдавал ее за плату отдыхающим.

Мужчина признал вину и сотрудничает со следствием. В больнице в тяжелом состоянии находятся владелец шашлычной и женщина, которая находилась в помещении на соседнем участке.

Следственный комитет 30 июля возбудил уголовное дело по факту смерти восьми человек при пожаре в Адлерском районе Сочи. Среди погибших числится один ребенок. Дело было заведено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В то же время 16-летний подросток и двое взрослых были госпитализированы с ожогами. При этом, по данным мэрии города Сочи, погибшими оказались наемные рабочие из стран СНГ.