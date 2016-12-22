Секретная служба США назвала безответственной статью об агенте ФСБ

Статья газеты The Guardian о россиянке, нанятой Секретной службой Госдепа США для работы в посольстве в Москве, написана «безответственно и неточно на основании утверждений анонимных» источников». Об этом говорится в сообщении на сайте службы.
В службе отметили, что еще до публикации статьи отправили в газету опровержение и справочную информацию об упоминаемой гражданке России. В сообщении указывается, что в обязанности сотрудницы «входило оказание помощи нашим атташе и службе при взаимодействии с правительством России, ФСБ, МВД и ФСО». Подчеркивается, что иностранным сотрудникам в Госдепе никогда не предоставляли доступ к секретной информации.
«Секретная служба признает, что все сотрудники Госдепа могут подвергнуться влиянию внешней разведки. В России мы явно ожидали, что на сотрудников будет оказываться влияние или контроль со стороны российских спецслужб», — указано в сообщении.
По данным The Guardian, россиянка попала под подозрение Секретной службы в 2016 году, ее сократили летом 2017 года. Газета отмечает, что сотрудница имела доступ к внутренней переписке и электронной почте работников дипмиссии США в Москве и могла получать конфиденциальную информацию. РБК направил запрос в американское посольство в Москве.