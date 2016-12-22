Три человека погибли при лобовом столкновении машин в Воронежской области
Общество, 09:07
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Три человека погибли при лобовом столкновении машин в Воронежской области
В Воронежской области в аварии погибли три человека. Еще шестеро, в том числе двое детей, получили ранения. Об этом говорится в сообщении на сайте областного ГУ МВД России.
ДТП произошло в Павловском районе в 04:50 мск, на 647-м километре трассы М4 «Дон». Ехавший в сторону Ростова-на-Дону 28-летний водитель Opel Astra выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Corolla под управлением 19-летнего жителя Владимирской области.
Погибли 25-летний мужчина и 24-летняя женщина, ехавшие в Toyota Corolla и пожилая женщина-пассажир Opel Astra. Пострадавших доставили в больницу, на месте ДТП работает полиция.В конце июня в Новоусманском районе Воронежской области автомобиль Skoda врезался в автобус «ПАЗ», пострадали шесть человек. Как сообщали очевидцы, водитель легковушки превысил скорость и на повороте столкнулся с автобусом.