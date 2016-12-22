Тату-модель Zombie Boy из клипа Леди Гага покончил с собой

Канадец Рик Дженест, известный под псевдонимом Zombie Boy, покончил с собой на 33-м году жизни. Об этом сообщает Radio Canada со ссылкой на полицейское управление города Монреаль.
По словам правоохранительных органов, Дженест страдал психическим заболеванием.
Дженест работал тату-моделью, в 2011 году он снялся в клипе Леди Гага Born This Way. Певица написала в своем Twitter, что «более чем опустошена» известием о самоубийстве Дженеста.
«Мы должны больше работать, чтобы изменить культуру, выдвинуть психическое здоровье на первый план и уничтожить стигму, что мы не можем об этом говорить. Если вы страдаете, позвоните другу или семье сегодня. Мы должны спасать друг друга», — написала она.
Первую татуировку Дженест сделал в 15 лет после операции по удалению опухоли головного мозга. В 2011 году Дженест вошел в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самым большим количеством татуировок насекомых (176) и человеческих костей (139).