Число случаев циклоспороза из-за еды в McDonald’s в США выросло до 395

Количество подтвержденных случаев заболевания циклоспорозом после употребления салатов из McDonald’s в США увеличилось на 109 и достигло 395, сообщается на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.
«По состоянию на 2 августа 2018 года было зарегистрировано в общей сложности 395 лабораторно подтвержденных случаев инфекции циклоспоры у людей, которые потребляли салаты из ресторанов McDonald's», — говорится в сообщении.
В управлении рассказали, что кишечную инфекцию выявили в 15 штатах. При этом пациенты из Коннектикута, Теннесси и Вирджинии покупали салаты в Иллинойсе, а заразившиеся из Флориды — в Кентукки.
13 июля стало известно, что власти Айовы и Иллинойса проводят расследование из-за вспышки циклоспороза, начавшейся в середине мая. Среди симптомов заболевания — диарея, потеря аппетита и веса, тошнота, высокая температура и усталость.
Согласно выводам предварительного расследования, причиной кишечной инфекции стали салаты из McDonald’s. После этого в компании заявили, что остановили продажу салатов в 3 тыс. ресторанов до тех пор, пока не смогут переключиться на другого поставщика.
Роспотребнадзор выпустил предупреждение в связи со вспышкой и попросил граждан России учитывать эту информацию при планировании поездок.