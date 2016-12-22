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На складе в Красноярске произошел крупный пожар
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На складе в Красноярске произошел крупный пожар
Общество, 05:24
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На складе в Красноярске произошел крупный пожар

В Красноярске загорелся склад, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м., сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Там рассказали, что информация о возгорании поступила в ведомство в 06:48 по местному времени (02:48 мск). Пожар произошел по адресу: ул. Брянская 145. В МЧС отметили, что по данному адресу находятся складские помещения. «Общая площадь пожара 1000 кв.м.», - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в тушении возгорания принимают участие 46 человек и 15 единиц техники. Как уточняет агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя краевого МЧС, угрозы для распространения пожара нет, никто не погиб и не пострадал.

Теги: Красноярск , Пожар , Склад
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