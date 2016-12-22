Обвиняемый в госизмене экс-офицер Черноморского флота начал голодовку

Арестованный по делу о шпионаже в пользу Украины бывший офицер Черноморского флота Леонид Пархоменко более двух недель держит голодовку в СИЗО «Лефортово», сообщил в своем блоге член ОНК Евгений Еникеев.

«На протяжении 18 суток Леонид Пархоменко голодает», - написал Еникеев. Он отметил, что Пархоменко попытался объяснить причины своей голодовки, заявив, что «в результате действий следователя» семью арестованного «начали травить», однако закончить ему не дал замначальника отдела режима и охраны СИЗО, отправивший Пархоменко обратно в камеру.

Свои действия он объяснил пунктом 3, части 1, статьи 16 федерального закона «об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания». В котором говорится, что беседу между членами ОНК и подозреваемым или обвиняемым можно прерывать, если она не касается обеспечения их прав.

Пархоменко был задержан в Севастополе в 2016 году. В ФСБ рассказали, что он работал на главное управление разведки Минобороны Украины и передавал украинским спецслужбами данные о деятельности Черноморского флота, которые являются государственной тайной.