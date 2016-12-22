В Северной Осетии завели дело на главу района из-за фальшивого диплома

Против главы Правобережного района Северной Осетии Сослана Фраева возбудили уголовное дело из-за фальшивого диплома. Об этом РБК сообщили​ в управлении Следственного комитета по республике.

«Есть такой факт», — сказали в СК.

О возбуждении дела против Фраева за использование фальшивого диплома о высшем образовании одного из вузов Владикавказа ранее сообщил «Коммерсантъ». По данным газеты, скорее всего, глава Правобережного района стал фигурантом дела по ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Два дня назад в его кабинете в Беслане следователи провели выемку документов.

Правоохранительные органы не стали комментировать «Коммерсанту» данную информацию. Комментариев от Фраева получить также не удалось.

О том, что на Сослана Фраева завели уголовное дело за использование фальшивого диплома, издание «Кавказ. Реалии» писало еще 31 июля. В сообщении уточняется, что обыски в его кабинете прошли 30 июля.

Издание отмечает, что чиновник имеет хорошую репутацию в своем районе. Он выносил детей из захваченной боевиками школы во время теракта в 2004 году в Беслане. Также он подписался против строительства кремниевого завода в этом городе.

В сообщении республиканского портала «Единой России» говорится, что Фраев также является членом политической партии. По данным сайта парламента Южной Осетии-Алании, Фраев родился в 1970 году в городе Беслане Правобережного района. Окончил Чечено-Ингушский университет по специальности «экономика», а позже Российскую академия госслужбы (РАГС) при президенте России. Ранее занимал должность замглавы администрации местного самоуправления Правобережного района. Был награжден медалями «Во Славу Осетии», «За возвращение Крыма», орденом «За вклад в Олимпийское движение», Почетной грамотой Республики Северная Осетия-Алания». С 8 июня 2012 года занимал пост министра по вопросам национальных отношений республики.