«Трансмашхолдинг» анонсировал объединение с «ЛокоТехом»

Владельцы 100% акций крупнейшего в России производителя подвижного состава для рельсового транспорта «Трансмашхолдинг» и всего пакета организации по обслуживанию подвижных составов «ЛокоТех-Сервис» приняли решение объединить свои активы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Трансмашхолдинга».

Акции были распределены между группой российских бизнесменов и французской Alstom Holdings, которая владела в «Трансмашхолдинге» пакетом в 33%. В новой структуре французская корпорация получила 20%. Компании, принадлежащие миллиардеру Искандеру Махмудову, Андрею Бокареву, Дмитрию Комиссарову и Кириллу Липе, получили 79,4%. Контролирующими акционерами стали Комиссаров и Липа.

«Трансмашхолдинг» и «ЛокоТех-Сервис» намерены сохранить свою юридическую самостоятельность, гендиректоры корпораций останутся на своих местах: Кирилл Липа — в «Трансмашхолдинге», Юрий Дегтярев — в «ЛокоТехе».

«Акционеры планируют постепенную операционную интеграцию, в результате которой объединение должно превратиться в четвертую в мире по объемам выручки группу, специализирующуюся в области создания, производства и обслуживания подвижного состава для рельсового транспорта», — говорится в сообщении.

Руководство компаний считает, что объединение потенциала способствует повышению эффективности инвестиций и сокращению сроков реализации исследовательских проектов.