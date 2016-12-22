В Нидерландах дирижера королевского оркестра уволили из-за домогательств

Нидерландский королевский оркестр Консертгебау прекратил сотрудничество с дирижером Даниэле Гатти в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Об этом сообщается на сайте оркестра.

Отмечается, что решение о прекращении сотрудничества вступает в силу незамедлительно. Все запланированные концерты с участием Гатти пройдут под руководством других дирижеров.

26 июля газета The Washington Post опубликовала статью, в которой рассказывалось о неподобающем поведении Гатти в отношении двух оперных певиц. По данным издания, инциденты произошли в 1996 и 2000 годах.

Согласно сообщению, эти обвинения и реакция дирижера привели к беспокойству сотрудников, музыкантов и партнеров за рубежом. Кроме того, после публикации еще несколько женщин из оркестра сообщили о неподобающем поведении Гатти. Как отмечается, «это нанесло непоправимый урон доверительным отношениям между оркестром и дирижером».