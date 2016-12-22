В Карелии произошел пожар на острове в Ладожском озере

В Карелии произошел пожар на острове на Ладожском озере, сообщил РБК главный специалист отдела охраны и защиты лесов Минприроды Калерии Андрей Рябоев.

По его словам, пожар обнаружили 31 июля, после чего на место выехали три работника карельского отдела охраны и защиты лесов. «Когда при тушении пожара стали взрываться какие-то вещества и пошел желтый дым, мы приняли решение наших работников оттуда вывести», — заявил Рябоев.

По его словам, информация о случившемся передана в Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. «Письмо мы им направили, но ответа пока не получили», — сообщил он.

В пресс-службе ГУ МЧС по Республике Карелия подтвердили РБК информацию о пожаре. По данным спасателей, пожар был локализован 1 августа в 22:00 по местному времени (совпадает с московским). Однако возгорание еще не ликвидировано. Отмечается, что 2 августа в 17:00 из Петрозаводска на помощь лесникам отправится специализированная пожарно-спасательная часть.

По данным регионального управления МЧС, появившаяся в СМИ информация о том, что на острове испытывали радиоактивные вещества, не соответствует действительности. «Там ничего такого быть не может, но для проверки была направлена радиохимическая лаборатория, которая будет измерять радиационный фон, сделает замеры земли и воздуха, а также оперативная группа ГУ МЧС по Республике Карелия», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что пожар охватил 2,5 га.

Ранее на лесном форуме организации «Гринпис России» появилась информация о пожаре на острове Кугрисаари в Ладожском озере, начавшемся 31 июля. Руководитель лесного отдела российского «Гринписа» Алексей Ярошенко отметил, что в 40-е и 50-е годы там проходили испытания радиоактивных веществ в военных целях. Он добавил, что в этой местности до сих пор остались участки с повышенным уровнем радиации и могильники радиоактивных веществ.