Умер актер сериалов Би-би-си Бернард Хептон

В Великобритании на 93-м году жизни умер актер театра и кино Бернард Хептон. Он прославился благодаря ролям в сериалах телеканала Би-би-си «Тайная армия» и «Кольдиц». Об этом сообщила газета Daily Mail.

Издание уточняет, что Хептона не стало 27 июля. Причина смерти не уточняется.

В «Тайной армии» он сыграл бельгийского бойца сопротивления, а в сериале «Кольдиц» — немецкого коменданта. Также Хептон запомнился зрителям по роли венгерского шпиона Тоби Эстергази в фильме «Шпион, выйди вон!» и ирландского парня Редмонда Барри, странствующего по стране, в киноленте «Барри Линдон».

Бернадр Хептон родился в 1925 году. Его дебют на экране состоялся в роли сэра Томаса Мора в фильме «Человек на все времена» в 1949 году. Также он снялся в сериалах «Генрих VIII и его шесть жен», «Я, Клавдий», «Новый мир», «Завет Холкрофта» и других.