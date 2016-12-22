Прибыль BMW уменьшилась из-за роста инвестиций в технологии

Чистая прибыль компании BMW во втором квартале 2018 года снизилась на 6%, с €2,22 млрд до €2,08 млрд из-за роста инвестиций, которые концерн направляет на разработку новых технологий, сообщает Associated Press. Также на BMW негативно повлиял рост цен на сырье.

Компания за первое полугодие 2018 года выделила €2,61 млрд на исследования и разработки, что на 13,6% больше, чем в прошлом году.

При этом с начала 2018 года компания уже продала 61 тыс. электромобилей, что на 42% больше, чем в прошлом.

Отмечается, что выручка компании опустилась на 2,9% и составила €25,02 млрд.