В Лондоне убили рэпера Incognito из группы Moscow17

Британского рэпера Incognito, члена группы Moscow17, убили на юге Лондона. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на полицию.

Музыканту, настоящее имя которого Сиддик Камар, было 23 года. Неизвестные напали с ножом на него и еще двоих человек в спальном районе Камбервелл.

Пострадавших в результате нападения 16-летнего парня и 31-летнего мужчину доставили в больницу.

Как отметил старший инспектор полиции Ричард Леонард, основной версией произошедшего являются разборки уличных банд. Полиция уже арестовала двоих мужчин по подозрению в убийстве.

Камар стал вторым участником группы, убитым в районе Камбервелл. В мае 17-летний Айнсворт Бартон был застрелен на Уорхем-стрит. Как отмечает Sky News, ранее в 2018 году Incognito и еще один член группы Moscow17 были оправданы в деле об убийстве подростка, брата члена группы Zone 2, с которыми у них был конфликт.