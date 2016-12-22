В США опубликовали неизданный рассказ Хемингуэя

Ежеквартальный американский журнал Strand Magazine напечатал ранее неопубликованный рассказ писателя Эрнеста Хемингуэя. Об этом говорится на сайте издания.
«В нашем 55-м выпуске мы с гордостью представляем неопубликованный рассказ Эрнеста Хемингуэя под названием «Комната на стороне сада» [«A Room on the Garden Side»], — говорится в сообщении.
Действие происходит в отеле Ritz в Париже во время Второй мировой войны. Повествование ведет Роберт, к которому также обращаются как «папа». Этот рассказ представляет очерк из жизни солдат, «уставших от войны, но при этом с надеждой смотрящих в будущее».
Хемингуэй завершил работу над рассказом в 1956 году. В журнале также опубликовано послесловие исследователя творчества писателя Кирка Корнутта.
Эрнест Хемингуэй — американский писатель XX века, получивший в 1954 году Нобелевскую премию по литературе. В числе его произведений «Прощай, оружие!», «Вешние воды», «Старик и море» и другие.