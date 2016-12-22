Variety сообщил о грядущем перезапуске сериала «Альф»

Компания Warner Bros. Television готовится к перезапуску сериала «Альф». Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники.
Пока проект находится на ранней стадии разработки, и неизвестно, кто будет сценаристом сериала.
По данным издания, по одной из рассматриваемых идей, Альф выберется из военной базы США — Зоны 51, в которой его заточили в конце оригинального сериала. После освобождения он будет изучать изменившийся за годы мир.
В Warner Bros. Television отказались от комментариев.
Ранее, 1 августа, о перезапуске сериала сообщило издание TV-Line.
Сериал «Альф» шел на американском телевидении с 1986 по 1990 год. Комедия была показана в 80 странах мира.
Имя главного героя происходит от сокращенной формы выражения «Alien life form» («инопланетная форма жизни»). Альф, которому было 260 лет, прибыл с вымышленной планеты Мелмак. В результате крушения космического корабля он оказался в Лос-Анджелесе и поселился с семьей Таннеров.