«Роснефть» договорилась об увеличении поставок нефти в Польшу

«Роснефть» и польская компания Grupa Lotos заключили контракт на поставку нефти в Польшу до конца 2020 года. Об этом сообщается на сайте компании.

Как отмечается, объем поставок в этот период составит от 6,4 до 12,6 млн т. В российской компании отметили, что соглашение с Grupa Lotos «подтверждает качество партнерских отношений «Роснефти» с крупнейшими потребителями в традиционных регионах сбыта российской нефти».

30 декабря 2013 года «Роснефть» и Grupa Lotos подписали контракт на поставку до 2,4 млн т нефти ежегодно до 2015 года. В январе 2016 года контракт был продлен до конца 2017 года с увеличением ежегодного объема до 2,7 млн т нефти. Всего за время сотрудничества российская компания поставила Lotos 10,8 млн т нефти.

Польская компания Grupa Lotos является одной из крупнейших нефтегазовых компаний страны. Компания добывает природный газ и сырую нефть в Польше, а также Норвегии и Литве и владеет нефтеперерабатывающим заводом в Гданьске.

В середине мая «Роснефть» и Total Oil Trading SA, «дочка» французской нефтегазовой компании Total, заключили контракт на поставку в Европу от 4,8 млн до 10,8 млн т нефти сроком на два года. Нефть доставят в направлении Германии по нефтепроводу «Дружба».