СМИ узнали об одобрении кабмином Индии смертной казни за пиратство

Правительство Индии одобрило законопроект, предполагающий введение смертной казни или пожизненного заключения за пиратство на море. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.

По их словам, новый закон должен повысить безопасность морских перевозок, в том числе членов экипажа. Как отмечают источники, принятие закона является одним из обязательств Индии, которое она взяла на себя в рамках конвенции ООН по морскому праву. Один из них уточнил, что целью документа является «создание правовой основы для судебного преследования лиц, которые участвуют в преступлениях, связанных с пиратством».

Как отмечает телеканал, в последнее время индийский флот и береговая охрана наблюдали увеличение случаев пиратства на важных морских путях.

В конце января 2018 года в Гвинейском заливе был захвачен индийский танкер Marine Express с 22 моряками на борту. Спустя несколько дней судно и экипаж были освобождены. По данным СМИ, за моряков был заплачен выкуп. В апреле 2017 года сомалийские пираты захватили индийское торговое судно, когда оно направлялось в Йемен из ОАЭ. Впоследствии были освобождены восемь заложников.