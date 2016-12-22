ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,64 62,79 EUR Нал. 73,91 73,03 USD Бирж. 63,32 +0,27 EUR Бирж. 73,51 +0,00 USD ЦБ. 62,56 +0,21 EUR ЦБ. 73,11 +0,03 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7580,10 +26,30 IMOEX 2306,55 -0,37% RTSI 1147,63 -1,07% Brent 71,95 -0,94% DJIA 25333,82 -0,32% Nasdaq 7707,29 +0,46%
СМИ узнали об одобрении кабмином Индии смертной казни за пиратство
Лента новостей
Правительство Австралии инвестировало в криптовалютный стартап 13:05, Крипто «Роснефть» договорилась об увеличении поставок нефти в Польшу 13:04, Экономика Variety сообщил о грядущем перезапуске сериала «Альф» 12:59, Общество Роман Шмаков — РБК: как устроен современный рынок дата-центров 12:54, РБК и Schneider Electric Рассекреченные документы о создании ВДВ. Фотогалерея 12:52, Фотогалерея  Обвиняемого в госизмене ученого заподозрили в передаче данных в Бельгию 12:41, Общество Гуцериевы снизили долю в своем финансовом холдинге для погашения займов 12:40, Финансы Следствие разрешило генсеку ОДКБ Хачатурову временно покинуть Армению 12:40, Политика Медведев утвердил требования транспортной безопасности 12:33, Общество Неизвестный самолет опасно сблизился с летевшим из Антальи в Москву A330 12:29, Общество В РСПП ответили на обвинения в фиктивном трудоустройстве сына Шохина 12:27, Бизнес Бизнес-омбудсмен предложил «докупать» стаж для раннего выхода на пенсию 12:25, Экономика Что такое биткоин-ETF и зачем он нужен 12:20, Крипто Какой кроссовер выбирают россияне с детьми и почему 12:12, РБК и Volkswagen Teramont 5 средств для лица помогут пережить жару в офисе 12:05, Стиль Криптовалютная биржа Bitfinex ввела новые правила 12:04, Крипто Помощница Кобзона рассказала о его состоянии здоровья 12:03, Общество Автобус с туристами из России перевернулся в Белоруссии 11:55, Общество Венедиктов рассказал об обращении Джемаля за пресс-картой «Эха Москвы» 11:49, Общество Путин поздравил десантников с Днем ВДВ 11:48, Общество Теренс Конран – «РБК Стиль»: «Не подхожу под определение олигарха» 11:46, Стиль Алена Владимирская — об офисном общении, small talk и личном пространстве 11:46, Партнерский материал Суд впервые оправдал не явившегося на альтернативную службу призывника 11:44, Общество Отчет «ВымпелКома» показал рост выручки после интеграции с «Евросетью» 11:42, Бизнес В семь раз опаснее: почему таксисты очень плохо ездят 11:41, Авто СМИ узнали об одобрении кабмином Индии смертной казни за пиратство 11:40, Общество В Краснодарском крае пилот погиб при крушении вертолета 11:25, Общество УФСИН Забайкалья проверит жалобы на избиение заключенных после матча ЧМ 11:23, Общество
СМИ узнали об одобрении кабмином Индии смертной казни за пиратство
Общество, 11:40
0
СМИ узнали об одобрении кабмином Индии смертной казни за пиратство

Правительство Индии одобрило законопроект, предполагающий введение смертной казни или пожизненного заключения за пиратство на море. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.

По их словам, новый закон должен повысить безопасность морских перевозок, в том числе членов экипажа. Как отмечают источники, принятие закона является одним из обязательств Индии, которое она взяла на себя в рамках конвенции ООН по морскому праву. Один из них уточнил, что целью документа является «создание правовой основы для судебного преследования лиц, которые участвуют в преступлениях, связанных с пиратством».

Как отмечает телеканал, в последнее время индийский флот и береговая охрана наблюдали увеличение случаев пиратства на важных морских путях.

В конце января 2018 года в Гвинейском заливе был захвачен индийский танкер Marine Express с 22 моряками на борту. Спустя несколько дней судно и экипаж были освобождены. По данным СМИ, за моряков был заплачен выкуп. В апреле 2017 года сомалийские пираты захватили индийское торговое судно, когда оно направлялось в Йемен из ОАЭ. Впоследствии были освобождены восемь заложников.

Теги: пираты , Индия , Закон , пожизненный срок , казнь
Главное
Обвиняемого в госизмене ученого заподозрили в передаче данных в Бельгию Общество
Материалы по теме
Сомалийские пираты захватили торговое судно впервые за пять лет Общество
Жертвами нападения пиратов в водах Филиппин стали восемь человек Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter