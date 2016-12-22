В Японии задержали капитана российского рыболовецкого судна

В Японии задержали рыболовецкое судно из России, на котором находились 14 человек, сообщил РБК представитель Генконсульства России в Саппоро Роман Колесников.

«Береговая охрана Японии сообщила нам о задержании рыболовецкого судна SK-1 под флагом Того 1 августа, в среду. На судне находились 14 членов экипажа. 11 членов экипажа, включая капитана, — граждане России, три человека — индонезийцы. Водоизмещение судна 202 тонны», — рассказал Колесников.

Он отметил, что капитану судна вменяется незаконный промысел на территории исключительной экономической зоны Японии. Судно находится в порту Момбецу. Капитана отправили в следственный изолятор, а экипаж остался на судне. Представитель Генконсульства добавил, что пока никто из россиян не обращался в консульство с просьбой о помощи.

«Мы держим ситуацию на контроле», — подчеркнул Колесников.