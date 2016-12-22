УФСИН Забайкалья проверит жалобы на избиение заключенных после матча ЧМ

Сотрудники УФСИН России по Забайкальскому краю начали проверку жалоб на избиение заключенных в исправительной колонии № 5 (ИК-5) в пригороде Читы, сообщил РБК начальник пресс-службы ведомства Вадим Пулым. Отбывавшие наказание рассказывали, что инцидент произошел сразу после матча Россия — Хорватия.

«Мы проводим проверку. О ее результатах будет сообщено дополнительно», — сказал Пулым. Он добавил, что проверка была начата до публикации информации в СМИ 1 августа, однако точную дату ее начала назвать отказался.

Заключенные забайкальской исправительной колонии № 5 сообщали, что находящиеся в состоянии алкогольного опьянения сотрудники ФСИН избивали их, в том числе используя спецсредства. Представители правозащитной организации «Зона права» передали РБК копии актов жалоб заключенных Александра Нохрина и Евгения Афанасьева в минувшую среду, 1 августа.

Инцидент, по словам Афанасьева и Нохрина, произошел после матча Россия — Хорватия на ЧМ по футболу, который состоялся 7 июля. «Все они [около шести сотрудников колонии] были расстроены тем, что российская футбольная команда накануне проиграла Хорватии, и, видимо, поэтому решили выместить на мне свою досаду», — писал Нохрин. Заключенные указали на применение сотрудниками колонии против них электрошокера и газа.

Скандал вокруг пыток в колониях развернулся после того, как «Новая газета» обнародовала видеозапись пыток заключенного Евгения Макарова сотрудниками ФСИН в ярославской колонии № 1. Около 10 сотрудников колонии били его поочередно дубинками по пяткам и поливали из ведра, заставляя захлебываться. К 1 августа в Ярославской области были задержаны 12 сотрудников, подозреваемые в причастности к пыткам.