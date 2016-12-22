В ЕАО полицейские применили электрошокер против нарушителя ПДД

Управление Следственного комитета по Еврейской автономной области (ЕАО) возбудило уголовное дело против сотрудников одного из отделов полиции. Об этом говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, при составлении документов об административном правонарушении мужчине причинили множественные термические ожоги. Инцидент произошел в июле в отделе полиции села Озерное. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона, против местного жителя был применен электрошокер. Его подозревали в нарушении Правил дорожного движения.
В начале июля за использование электрошокера были осуждены два полицейских из Ростовской области. Инцидент произошел в 2015 году. Полицейские применили устройство, чтобы заставить сознаться местного жителя в краже овец в ходе соответствующей проверки. Правоохранителей приговорили к трем годам лишения свободы каждого.