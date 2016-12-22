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В Минтрансе сообщили о возможном появлении дорожных знаков для дипломатов
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В Минтрансе сообщили о возможном появлении дорожных знаков для дипломатов
Общество, 04:58
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В Минтрансе сообщили о возможном появлении дорожных знаков для дипломатов

Правительство России рассматривает проект, в котором предполагается введение новых дорожных знаков, касающихся автотранспортных средств дипломатического корпуса. Об этом «РИА Новости» заявил представитель Министерства транспорта.

По его словам, знак «Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса» может появиться в ближайшее время, если соответствующий проект одобрит кабмин.

В России вступили в силу ограничения для неэкологичного транспорта
Общество

Кроме того, он рассказал о том, что в этом проекте также рассматривается введение знака «Велосипедная зона».

При этом представитель ведомства опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что в Минтранс поступили инициативы относительно дорожных знаков «Трамвайная полоса», «Следующий перекресток», «Простая вафля», «Способ парковки» и «Диагональный переход».

1 июля в России вступили в силу поправки в Правила дорожного движения (ПДД), усиливающие ограничения на въезд неэкологичного транспорта. Власти утвердили несколько новых дорожных знаков, которые будут ограничивать движение машин с высоким уровнем выбросов вредных веществ в атмосферу по территории городов и населенных пунктов.

Теги: дорожные знаки , ПДД , Минтранс , велосипедисты , дипломаты
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