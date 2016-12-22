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WhatsApp ввел функцию платных сообщений для компаний
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WhatsApp ввел функцию платных сообщений для компаний
Технологии и медиа, 02:44
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WhatsApp ввел функцию платных сообщений для компаний

Система мгновенного обмена текстовыми сообщениями WhatsApp вводит функцию платных сообщений, однако мессенджер начнет взимать плату только с бизнес-пользователей. Об этом сообщается в блоге WhatsApp.

«Как мы объявили в прошлом году, WhatsApp создает новые функции, чтобы облегчить общение между компаниями и их клиентами <...> Сегодня мы предоставляем еще больше возможностей для компаний, которым необходимы более мощные средства для общения с их клиентами», — говорится в сообщении.

В WhatsApp появилась функция создания каналов
Технологии и медиа

Руководство мессенджера отметило, что теперь клиенты смогут связаться с компаниями несколькими способами. Первый — клиент может предоставить компании свой номер, чтобы она могла отправить ему необходимую информацию с помощью WhatsApp. Второй — возможность быстро связаться с компанией посредством значка прямой связи, который будет появляться на веб-сайте или в рекламе компании на Facebook. Третий — обращение в службу поддержки компаний. Некоторые из них будут предоставлять поддержку в реальном времени в WhatsApp.

«Услуги отправки некоторых сообщений будут платными для компаний, таким образом, компании будут избирательны в том, какие сообщения отправлять, а в ваших чатах не будет беспорядка», — пояснили в WhatsApp.

30 июля WhatsApp разрешил пользователям совершать групповые аудио- и видеозвонки. В одном групповом звонке могут принимать участие до четырех пользователей. При этом для того чтобы запустить чат с несколькими людьми, сначала нужно позвонить одному из пользователей, а после нажать на кнопку «добавить участников».

Теги: WhatsApp , сообщения , новые функции
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