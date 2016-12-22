На ликвидацию свалки в Балашихе из бюджета направили 1,6 млрд руб.

Из федерального бюджета направлено 1,6 млрд руб. для ликвидации мусорного полигона «Кучино» в подмосковной Балашихе. Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на выездном совещании рабочей группы Межведомственного экспертного совета министерства по реализации мероприятий по рекультивации полигона, говорится в поступившем в РБК сообщении ведомства.

Общая стоимость работ по рекультивации полигона — 3,99 млрд руб., из них из государственного бюджета предусмотрены 1,6 млрд руб. Работы по рекультивации должны завершиться к концу 2019 года.

По словам Кобылкина, свалочный газ с «Кучино» может использоваться для нужд по рекультивации полигона, остальное производимое за счет его утилизации электричество будет поступать в сети городского округа. Предусмотрена установка перерабатывающих блоков.

Министр также рассказал о нацпроекте «Экология», в рамках которого будут ликвидированы «горы» мусора, подобные «Кучино». Проект направлен на формирование комплексной системы обращения с ТКО (твердыми коммунальными отходами). Для решения этих вопросов в Подмосковье запланированы работы по ликвидации 16 объектов накопленного экологического вреда.

Всего к концу 2024 года планируется ликвидировать 266 таких объектов, включая 191 крупную свалку и 75 наиболее опасных объектов. Это должно улучшить качество жизни более 26 млн жителей близлежащих территорий и позволить рекультивировать 2,78 тыс. га земель.

Полигон твердых бытовых отходов «Кучино» закрыли 23 июня 2017 года после «Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным». Его рекультивация началась в марте этого года.

В сентябре прошлого года совладелец компании — эксплуатанта полигона Владимир Афанасенко сообщил РБК, что стоимость работ по рекультивации обойдется в 1 млрд руб. По его словам, проект рекультивации, который разработан ЗАО «Спецгеология» по заказу «Экопрома», уже готов. Однако у «Экопрома» нет денег, поэтому нужно добиваться финансирования из федерального бюджета по программе «Чистая страна».

В интервью РБК бывший глава Минприроды Сергей Донской сообщал, что в рамках федеральной программы «Чистая страна», которая предполагает строительство в 2017–2025 годах пяти мусоросжигающих заводов и восстановление и рекультивацию полигонов, в общей сложности на 2018 год предусмотрено 2,7 млрд руб. Четыре завода по сжиганию мусора должны быть построены в Подмосковье, один — в Татарстане.