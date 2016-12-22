ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,72 62,15 EUR Нал. 74,39 72,69 USD Бирж. 62,99 +0,48 EUR Бирж. 73,46 +0,31 USD ЦБ. 62,56 +0,21 EUR ЦБ. 73,11 +0,03 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 7560,40 -187,30 IMOEX 2315,18 -0,26% RTSI 1160,09 -1,11% Brent 72,63 -2,33% DJIA 25349,08 -0,26% Nasdaq 7702,21 +0,40%
В протестах в Зимбабве погибли три человека
Лента новостей
Лукашенко пошутил о перенесенном «инсульте» 22:00, Общество В протестах в Зимбабве погибли три человека 21:41, Политика США обвинили трех украинцев в кибератаках на более чем 100 компаний 21:39, Общество Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 21:36, РБК и Сбербанк Александр Ткачев вновь возглавил агрокомплекс имени своего отца 21:21, Бизнес Минпромторг предложил перевести автопроизводителей на алюминий UC Rusal 21:18, Бизнес Судья попросил не упоминать в деле Манафорта «украинских олигархов» 21:14, Политика Главный балетмейстер ушел из Михайловского театра из-за семьи в Лондоне 21:12, Общество ФРС США сделала паузу в повышении ключевой ставки 21:01, Финансы Российские миллиардеры стали богаче на $13,9 млрд с начала года 21:00, Финансы Суд арестовал бывшего замдиректора «Комиэнерго» по делу о взятке 20:46, Общество Обвиняемого в госизмене ученого заподозрили в передаче данных в НАТО 20:44, Общество Во все тяжкие: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 20:32, РБК и IWC «Рома» включила игрока «Спартака» в список приоритетных трансферов 20:29, Спорт Вашингтон объявил о введении санкций против Турции 20:20, Политика Adidas прекратит сотрудничать с Федерацией футбола Ирана из-за санкций 20:15, Политика В Киеве 70 человек отравились шаурмой 20:09, Общество Что известно об убийстве российских журналистов в центре Африки 19:53, Политика Москва потратила на инфраструктуру 500 млрд руб. в 2017 году 19:49, Бизнес Китай обвинил США в шантаже из-за ситуации с пошлинами 19:49, Экономика УЕФА на год увеличил дисквалификацию бывшего игрока сборной Франции 19:47, Спорт Число фигурантов дела о пытках в колонии в Ярославле увеличилось до 12 19:43, Общество «Аэрофлот» за полугодие получил убыток в 7,2 млрд руб. 19:33, Бизнес 5 источников роста на рынке FMCG России 19:24, Потребрынок  ЦИК направит в Петербург «большой десант» для проверки работы избиркома 19:20, Политика В кинотеатрах Александра Мамута появятся киберспортивные клубы 19:16, Технологии и медиа Савченко попросила Трампа вернуть из России украинских политзаключенных 19:14, Политика Суд продлил арест братьям Магомедовым 19:14, Общество
В протестах в Зимбабве погибли три человека
Политика, 21:41
0
В протестах в Зимбабве погибли три человека

В ходе протестов в столице Зимбабве Хараре погибли три человека. Об этом сообщает зимбабвийская телевещательная корпорация ZBC со ссылкой на офицера полиции Черити Чарамба. Личности погибших пока не установлены.

В стране проходят протесты на фоне состоявшихся выборов. Как сообщает телеканал SABC, в столицу прибыла военная техника, слышны выстрелы. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.

В стране 3​0 июля одновременно прошли парламентские и президентские выборы. Согласно данным избирательной комиссии, большинство мест в парламенте получила правящая партия Зимбабве «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» (ZANU PF). Результаты выборов президента власти планируют огласить в четверг. ​Однако кандидат от оппозиционного Движения за демократические перемены Нельсон Чамиза уже заявил о своей победе.

Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва обвинил оппозиционную партию «Движение за демократические перемены» (MDC) в подстрекательстве к насилию, сообщает зимбабвийское издание Herald.

Предыдущий лидер страны Роберт Мугабе ушел в отставку в ноябре 2017 года под давлением военных. Страной с того времени управлял Мнангагва.

Теги: Зимбабве , Выборы , протесты
Главное
ФРС США сделала паузу в повышении ключевой ставки Финансы
Материалы по теме
В Зимбабве огласили предварительные результаты парламентских выборов Политика
После взрыва во время речи президента Зимбабве умер человек Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter