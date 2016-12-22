В протестах в Зимбабве погибли три человека

В ходе протестов в столице Зимбабве Хараре погибли три человека. Об этом сообщает зимбабвийская телевещательная корпорация ZBC со ссылкой на офицера полиции Черити Чарамба. Личности погибших пока не установлены.
В стране проходят протесты на фоне состоявшихся выборов. Как сообщает телеканал SABC, в столицу прибыла военная техника, слышны выстрелы. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.
В стране 30 июля одновременно прошли парламентские и президентские выборы. Согласно данным избирательной комиссии, большинство мест в парламенте получила правящая партия Зимбабве «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» (ZANU PF). Результаты выборов президента власти планируют огласить в четверг. Однако кандидат от оппозиционного Движения за демократические перемены Нельсон Чамиза уже заявил о своей победе.
Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва обвинил оппозиционную партию «Движение за демократические перемены» (MDC) в подстрекательстве к насилию, сообщает зимбабвийское издание Herald.
Предыдущий лидер страны Роберт Мугабе ушел в отставку в ноябре 2017 года под давлением военных. Страной с того времени управлял Мнангагва.