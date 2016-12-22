Главный балетмейстер ушел из Михайловского театра из-за семьи в Лондоне

Главный балетмейстер петербургского Михайловского театра Михаил Мессерер покидает свой пост по собственному желанию, рассказал он в интервью «РИА Новостям».

Он отметил, что принял это решение в связи с тем, что хочет быть рядом со всей супругой и детьми, которые живут в Лондоне. Мессерер указал, что в декабре прошлого года он не стал продлевать контракт с театром. Он сказал, что благодарен театру и будет скучать.

«Я обещал театру, что доработаю этот сезон, который завершился два дня назад, а новый сезон начнется уже без меня. <...> Причина моего ухода в том, что моя жена и двое детей живут в Лондоне, и я хочу быть с ними, хочу посвятить время своей семье», — добавил он.

В Михайловский театр Мессерер пришел в мае 2009 года. Он работал над постановками вместе с Фарухом Рузиматовым и Начо Дуато, которые в разное время занимали должности художественных руководителей балетной труппы. Он поставил в театре такие спектакли, как «Лебединое озеро», «Лауренсия», «Золушка», «Дон Кихот», «Пламя Парижа» и другие.