В Киеве 70 человек отравились шаурмой

В Киеве шаурмой отравились в общей сложности 70 человек. Причина отравления — острая кишечная инфекция. Об этом говорится в сообщении управления Госпотребслужбы по украинской столице.

По состоянию на 17:00 мск 1 августа в Киеве зарегистрировано 70 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, среди них десять детей. Госпитализированы 60 отравившихся. Предварительный диагноз — сальмонеллез.

Все случаи отравления связаны с употреблением шаурмы в МАФ (передвижные фургоны, которые продают еду) в разных районах города. Проводится эпидемиологическое расследование.

В управлении Нацполиции по Киеву начали расследование по факту массового отравления людей. Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).